شكرا لمتابعة خبر عن بدء تشغيل حافلات النقل العام بالأحساء غدًا .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تشهد محافظة الأحساء يوم غد بدء تشغيل حافلات النقل العام، وذلك اعتبارا من 5 صباحا.

وتتوقف الحافلات في أكثر من 135 نقطة تغطي أهم المناطق السياحية وتتسع الحافلة الواحدة لـ 85 راكبا في الرحلة الواحدة.

ومن المقرر أن تعمل هذه الحافلات على مدار 18 ساعة من 5:30 صباحا وحتى 11:30 مساء، وفقا لقناة الإخبارية.

ويمكن للركاب إصدار بطاقة قيمتها 10 ريالات يتم شحنها برصيد، فيما تبلغ تكلفة كل رحلة 3 ريالات و45 هللة، كما يمكن الحصول على البطاقة مجانا من خلال تحميل تطبيق “حافلات الأحساء”.

يذكر أن تدشين مشروع حافلات النقل العام في الأحساء يسهم في مرونة خيارات النقل وتقليل الازدحام المروري في المنطقة.