شكرا لمتابعة خبر عن انطلاق مبادرة جدة تمشي لتعزيز صحة المجتمع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أطلقت أمانة محافظة جدة، الخميس الماضي الموافق 3 يوليو 2025، مبادرة “جدة تمشي” في عدد من المماشي العامة بمدينة جدة، بالتعاون مع وزارة الصحة، وفرع وزارة الرياضة، وتطبيق تحدي المشي، وذلك ضمن جهودها لتعزيز جودة الحياة وتحفيز أفراد المجتمع على ممارسة النشاط البدني، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تحسين نمط الحياة وزيادة معدلات ممارسة الرياضة.

وتستمر المبادرة حتى 19 يوليو، وتشمل فعاليتين رئيسيتين: الأولى “تحدي الـ 60 دقيقة”، والذي يتيح للمشاركين المشي لمدة ساعة يومياً في أي ممشى يختارونه وبالوقت الذي يناسبهم، والثانية “تحدي النقاط”، وهو نظام تحفيزي داخل التطبيق يُمكّن المشاركين من جمع النقاط باستخدام كاميرا الهاتف كل يوم سبت في المماشي الرئيسية، وتشمل ممشى حديقة الأمير ماجد، وممشى اليمامة، وممشى الحمدانية.

وأوضح المدير العام للمسؤولية المجتمعية بأمانة جدة، المهندس هتان حموده، أن الفعالية تتضمن جوائز تحفيزية، وتُعد مثالاً على المبادرات التي تستثمر المرافق العامة والمماشي لتعزيز صحة المجتمع، مؤكدًا أن الأمانة تعمل على تهيئة بيئة مستدامة تُسهم في دعم الأنشطة المجتمعية بالتعاون مع مختلف القطاعات.

وتأتي المبادرة امتدادًا لجهود أمانة محافظة جدة في إنشاء وتطوير مسارات المشي في مختلف أحياء المدينة، وتهيئتها وفق أعلى المعايير لتكون بيئة آمنة وصحية ومشجعة على ممارسة الرياضة. وتحرص الأمانة على تعزيز المشاركة المجتمعية وتحقيق الاستدامة الاجتماعية من خلال تبني مبادرات نوعية تسهم في تحسين نمط حياة السكان، وتعزيز الترابط بين أفراد المجتمع.