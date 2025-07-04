شكرا لمتابعة خبر عن وزير الخارجية: العلاقة بين المملكة وروسيا مميزة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الجمعة، أن العلاقة بين المملكة وروسيا مميزة.

وصرح لافروف أثناء لقاء وزير الخارجية: “نخطط لعقد قمة روسية عربية أولى في أكتوبر المقبل”.

ووصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، أمس إلى عاصمة روسيا الاتحادية موسكو، وذلك في زيارة رسمية.

ومن المقرر أن يبحث الوزير خلال الزيارة العلاقات الثنائية وسُبل تعزيزها، إضافة إلى أهم القضايا الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.