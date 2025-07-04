"الزكاة والضريبة والجمارك" تُحبط تهريب 646 ألف حبة إمفيتامين داخل إرسالية "فول" بميناء جدة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 04 يوليو 2025, 10:34 صباحاً

تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ميناء جدة الإسلامي من إحباط محاولة تهريب (646,000) حبة من مادة "الإمفيتامين" المخدرة، عُثر عليها مُخبأة داخل إرسالية واردة إلى المملكة عبر الميناء. وأوضح المتحدث الرسمي باسم الهيئة، الأستاذ حمود الحربي، أن الإرسالية كانت عبارة عن مواد غذائية تحتوي على "فول"، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية والكشف عليها باستخدام التقنيات الأمنية والوسائل الحية، تم العثور على تلك الكمية من الحبوب المخدرة مخبأة داخلها. وأضاف الحربي أنه بعد إتمام عملية الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، حيث تم القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، وعددهم ثلاثة أشخاص. وأكد أن الهيئة ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته من هذه الآفات، بالتعاون والتنسيق المستمر مع الجهات المختصة. ودعا المتحدث الرسمي باسم الهيئة الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل عبر الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910)، أو البريد الإلكتروني (zatca.gov.sa@1910)، أو الرقم الدولي (009661910). وأشار إلى أن الهيئة تستقبل البلاغات بسرية تامة، وتمنح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال ثبوت صحة المعلومات.

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