السعوديَّة وأندروفين الحركة الإيقاعيَّة !!

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04 يوليو 2025, 9:53 صباحاً
تناقلت وسائل الإعلام العالمية ؛ أنَّ السعوديَّة لا تمشي ولا تهرول عبث ، بل هي تجري ، وأنَّها في حالة هُروب من الروتين ، وتجد نفسها في مكان من الهدوء والإنجاز ، في خطوات محسوبة ومدروسة نحو القُوَّة ، التركيز ، والتحمُّل .
القُوَّة التي تنشأ من الجري ، والتركيز الذي يحدث من التفكير ، والتحمُّل الذي يحملك على التحدي مع نفسك والآخرين ، في إشارة إلى أنَّ طريق النجاح مليء بالعقبات والتحديات ، ويحتاج إلى صبر ومواصلة الركض بشغف ، دون الالتفات إلى تلك المنغصات أو المفترات ، واعتبارها وقوداً لمواصلة الجري وتحقيق الأثر .
أصبح الكُل في المملكة العربية السعودية على عجل من أمره في كل وزارة ، هيئة ، مؤسسة ، ومركز ، يعملون بروح الفريق الواحد ، ويتنادون في كُل حين ، ويتعاضدون
عند مساس الحاجة ، إنَّهُم باختصار " إنسان طويق " الذي طوَّق الأهداف بسلسلة من الحلقات ، حلقة بحلقة ، وخطوة بخطوة ؛ حتَّى تحقيق الهدف.
هذا الجري هو سباق مع الزمن ، وتوليد للإندروفين السعودي ، شعلة الحيوية في حياتنا ، نافذة للتواصل مع أنفسنا، وعالم من المرح والنشاط في مجتمعنا ، إنها ليست مجرد حركة بدنية ؛ بل هي رحلة لتحسين صِحَّة الاقتصاد ، جودة الحياة ، وتعزيز المجتمع الحيوي الذي لا يقف عند أثر ، ولا يتوقَّف عند حدوث تأثير ، وإنَّما يرسم الصورة الحقيقية للإنسان العصري السعودي الذي يُوَلِّد الأفكار العظيمة ، ولنْ تكون إلا بالاستمرار في الجري !!
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