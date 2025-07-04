شكرا لمتابعة خبر عن آل الشيخ يتفاعل مع لفتة الشيخ طحنون: يلوموني في حب عيال الزايد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعرب المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، عن سعادته باللفتة التي قام بها صاحب السمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني بدولة الإمارات خلال لقائه بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وكان الشيخ طحنون بن زايد قد حرص على إظهار دعمه واعتزازه بنادي الهلال، حيث ظهر خلال لقائه بصاحب السمو الملكي ولي العهد وهو يضع شعار “الزعيم” على كتفه، في لقطة حملت معاني الفخر والولاء، وعكست المكانة التي بات الهلال يحتلها في قلوب أبناء الخليج والعالم العربي.

وقال آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على منصة إكس:” حيا الله الشيخ طحنون بن زايد ونورت الدار، الأزرق لايق عليك الله يحفظك، ويلومونا في حب عيال زايد.”

وأضاف:” أبو سعيد من الرجال النادرة ذات الاطلاع الواسع التي تفرض احترامها وتقديرها ومحبتها .”

وأصبح شال الزعيم اليوم رمزًا يزين صدور العرب، بعدما رفع رؤوسهم في كأس العالم للأندية، بإقصائه أحد أقوى الفرق العالمية ومواصلته مشوار البطولة بثبات وتألق.

والجدير بالذكر أن الهلال لا يمثل ناديًا فقط، بل يجسد ملامح المشروع الرياضي السعودي الطموح، بدعم مباشر من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي يقود هذا التحول بخطى واثقة نحو العالمية، ويرسخ مكانة المملكة كقوة رياضية صاعدة على الساحة الدولية.

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