شكرا لمتابعة خبر عن سفارة المملكة في نيوزيلندا تحذر المواطنين المقيمين من تدهور الأحوال الجوية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أصدرت سفارة المملكة في نيوزيلندا اليوم الخميس، تنبيهًا للمواطنين السعوديين، بشأن تحذيرات أطلقتها السلطات النيوزيلندية حول تردي الأحوال الجوية خلال الساعات القادمة.

ودعت السفارة جميع المواطنين إلى اتخاذ الحيطة والحذر، مؤكدة على أهمية التواصل معها في حالات الطوارئ ، بحسب الإخبارية.

وشددت السفارة على حرصها الكامل على سلامة المواطنين، ومتابعتها المستمرة لتطورات الحالة الجوية بالتنسيق مع الجهات المختصة.