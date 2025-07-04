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ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من المستشار الاتحادي لجمهورية ألمانيا الاتحادية

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ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من المستشار الاتحادي لجمهورية ألمانيا الاتحادية

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الرياض - علي القحطاني - تلقى صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من دولة السيد فريدريش ميرتس المستشار الاتحادي لجمهورية ألمانيا الاتحادية.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في عددٍ من المجالات، بالإضافة إلى بحث أبرز المستجدات والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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