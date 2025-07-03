شكرا لمتابعة خبر عن تحديث مسارات حافلات الرياض بحي لبن ابتداءً من 6 يوليو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلن قطار الرياض تحديثات على مسارات حافلات الرياض في حي لبن ابتداءً من 6 يوليو.

وشملت التحديثات أن يقصي مسار 984 حيث أصبح يخدم فقط حي ظهرة لبن، كما تم تغيير اسم المسار 916 إلى 182 مع تمديده ليخدم حي لبن بدلا من 984.

كما تضمنت التحديثات ربط حي لبن بالشبكة عبر المسار 182 والذي يوفر وصولاً مباشرًا إلى محطة المتحف الوطني

وستكون محطة الرابية 401 نقطة التبديل بين المسارات : 730، 984، 182.