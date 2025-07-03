شكرا لمتابعة خبر عن رجل يوثق حالة صادمة لشقته بعد خروج المستأجر: تتخيلون كيف كان عايش!.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وثّق مواطن في مقطع فيديو متداول لحظة دخوله شقته بعد انتهاء عقد الإيجار وخروج المستأجر، ليتفاجأ بحالة من الفوضى والإهمال غير المسبوق داخل الشقة.

وأظهر الفيديو انتشار القمامة في كافة أرجاء المكان، مع وجود زجاجة مياه وبقايا طعام وسجائر متناثرة، ما أثار صدمة صاحب الشقة الذي لم يتمالك نفسه وهو يصف المشهد: “لا إله إلا الله، عايش في الشقة كأنه مو مستأجر.. عايش فعليًا! ما يطلع برّه، بس يأكل ويقعد!”.

وأضاف الرجل وهو يتنقّل بين الغرف متفقدًا الوضع: “شوفوا الزقاير! شوفوا كيف المكان! كيف نفرض إنه إنسان عايش هنا؟ وين ينام؟ حتى الطفايات مرمية في كل مكان!”.