فيلم الزرفة: الهروب من جحيم هنهونيا 

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نبذة مطوّلة عن فيلم «الزرفة» الزرفة: الهروب من جحيم هنهونيا هو فيلم كوميديا وإثارة سعودية من إنتاج أفلام الشميسي وتلفاز١١ بمشاركة Big Time Fund كمنتجٍ مشارك، ويُعدّ التجربة الإخراجية الطويلة الأولى للمخرج السعودي عبدالله ماجد.

تدور أحداث فيلم الزرفة عن الأصدقاء الثلاثة حمد ومَعَن وسند، يعملون في إحدى المطاعم المملوكة لرجل الأعمال عبداللطيف الهنهوني. يخطط الثلاثة لسرقة الرشرش الذهبي الأسطوري المعروض في المتحف الخاص بعائلة الهنهوني.

لكن خطتهم تنهار في اللحظة الأخيرة لينتهي بهم المطاف في سجن الجفرة شديد الحراسة.

داخل الجفرة، يلتقون بتشكيلة سجناء لا تقلّ غرابة عن المكان نفسه من بينهم تلقيمه الذي يعتقد أن مسلسل الهروب الكبير هو قصة حياته، كُريم الوقيّع ملك الترقيم في الرياض، وغيرهم مثل عبده صامولة وفهد اللو. يضع الجميع خطة لهروب أسطوري يستهدف استعادة الرَشرَش من موقع تصوير الفيلم التاريخي الأضخم «الهروب من جحيم هنّهونيا» الذي ينتجه الهنهوني لتمجيد سيرة أجداده ويُصور وسط ديكورات عملاقة في مخطط المتوازي.

«الزرفة» من إنتاج استديو الشميسي للأفلام وتلفاز١١ ستوديوز بالشراكة

مع بيغ تايم فاند، وإشراف تنفيذي لكل من إبراهيم الخير الله، علي الكلثمي، علاء فادن، وفريق بيغ تايم، بينما كتب السيناريو إبراهيم الخير الله ومحمد القرعاوي.

نبذة مختصرة عن فيلم «الزرفة»

من صنّاع «سطار»، يروي «الزرفة: الهروب من جحيم هنهونيا» حكاية حمد ومعن وسند، ثلاثة أصدقاء يسرقون الرشرش الذهبي من الهنهوني لكن يقعون في سجن الجفرة، ليتحالفوا مع سجناء غريبين ويخططون لهروب مجنون واستعادة الكنز من موقع تصوير الفيلم الملحمي الهروب من جحيم هنهونيا.

يذكر أن الفلم أطلق عرضه في مدينة جدة في تجربة سعودية جريئة تمزج بين الكوميديا الساخرة والإثارة البصرية، الذي احتفى بهم جمهور جدة في العرض الأول للفيلم.