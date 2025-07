شكرا لقرائتكم خبر منصة Karaz الرقمية تُحدث نقلة نوعية في رعاية مرضى السكري: نتائج علمية تُبشّر بتحكّم أدق وجودة حياة أعلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت دراسة بحثية عُرضت هذا الأسبوع ضمن فعاليات الاجتماع السنوي لجمعية السكري الأمريكية (ADA 2025) عن نتائج علمية واعدة تُعزز من فعالية منصة Karaz الرقمية في تحسين المؤشرات السريرية لمرضى السكري، لاسيّما لدى الفئات التي تُعاني من صعوبة في التحكم بمستويات الجلوكوز.

وقاد الدراسة الدكتور محمد السفياني، حيث أظهرت النتائج أن استخدام المنصة لأكثر من ثلاثة أشهر ساهم في زيادة الوقت الذي يقضيه المرضى ضمن النطاق الطبيعي لمستوى الجلوكوز (TIR) بشكل ملحوظ، خاصةً لدى المرضى الذين كانت نسبة TIR لديهم أقل من 70%، إذ ارتفعت احتمالية التحسّن السريري لديهم بما يُقارب ثماني مرات مقارنة بغيرهم.

كما أظهرت الدراسة تحسينات في عدة مؤشرات سريرية شملت:

Time in Range

Time Above Range (عند 180 و250 ملجم/ديسيلتر)

Glycemic Risk Index

Time in Tight Range

وتعتمد منصة Karaz على بنية رقمية متقدمة مدعومة ببيانات لحظية من أجهزة قابلة للارتداء وتقنيات الذكاء الاصطناعي، ما يُتيح رصدًا مستمرًا لحالة المريض وتقديم تدخلات دقيقة وشخصية.

وفي هذا السياق، عبّر الدكتور عرفان اللبابيدي عن فخره بهذا الإنجاز، واصفًا إيّاه بأنه "تحوّل نوعي في مستقبل رعاية السكري الرقمية"، مؤكّدًا اعتزازه بالعمل ضمن فريق متعدد التخصصات ساهم في تطوير المنصة.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد السفياني أن هذه الدراسة تمثل ثمرة التزام بحثي استمر لأكثر من أربع سنوات، بالتعاون مع كلٍ من الدكتور سليمان البلوى، والدكتور سعود البلوى، والباحث أمير رؤوف.

وتُجسّد هذه النتائج رؤية المملكة العربية السعودية في تمكين البحث العلمي وتعزيز حضورها في المحافل العالمية، ضمن مستهدفات رؤية 2030 نحو توطين المعرفة وابتكار حلول صحية ذكية تُعزز جودة الحياة وتقدّم نموذجًا سعوديًا متقدّمًا في الصحة الرقمية.