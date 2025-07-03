شكرا لقرائتكم خبر عروض وخصومات استثنائية على الطيران والإقامة لحضور كأس العالم للرياضات الإلكترونية EWC 2025 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يقدم عدد من الشركاء في كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025 عروضًا وخصومات مميزة لزوار الحدث الأكبر من نوعه، الذي سيقام في بوليفارد سيتي بالرياض من 7 يوليو إلى 24 أغسطس 2025، لدعم عشاق الألعاب الإلكترونية من محترفين وهواة، وتقديم تجربة سياحية ممتعة للزوار والعائلات القادمة من مختلف أنحاء المملكة والعالم.

ومن بين العروض المميزة، يقدم تطبيق "المطار" خصمًا بنسبة 30% على حجوزات الطيران والفنادق عند شراء تذكرة الحدث باستخدام كود EWC عبر التطبيق أو الموقع الإلكتروني، مما يتيح للزوار تخطيط رحلتهم إلى الرياض بتكلفة أقل والاستمتاع بمعالم المدينة النابضة بالحياة.

كما أطلق تطبيق "المسافر" عرضًا يمنح المستخدمين 10% من نقاط المسافر على حجوزات الإقامة عند حجز تذكرة البطولة، حيث يمكن استبدال هذه النقاط لاحقًا للحصول على خصومات إضافية، وهو ما يجعل العرض جذابًا للمسافرين الذين يخططون لزيارات مستقبلية.

ولتعزيز تجربة الحضور، تقدم البطولة كذلك تذكرة دخول غير محدود تبدأ أسعارها من 999 ريال، تتيح لحامليها حضور جميع المنافسات من الخميس إلى الأحد خلال الأسبوع المختار، مع أولوية الدخول السريع إلى المسارح وحضور الحفلات الغنائية المصاحبة، مما يوفر تجربة مثالية لهواة الألعاب الإلكترونية.

ويعد كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025 الحدث الأضخم في عالم الألعاب الإلكترونية الذي يجذب أكثر من 2000 لاعب محترف و200 نادٍ من أكثر من 100 دولة، يتنافسون على جوائز تاريخية تتجاوز قيمتها 70 مليون دولار.

وإلى جانب المنافسات الاحترافية، يتيح الحدث تجربة ترفيهية شاملة تناسب جميع أفراد العائلة في منطقة المهرجان ببوليفارد سيتي، التي تضم منطقة الرياضات الإلكترونية لتجربة الألعاب التفاعلية، وقاعة stc للألعاب التي تجمع بين البطولات المجتمعية وفرص التعليم، ومضمار أرامكو الذي يحاكي سباقات الفورمولا 1، وحديقة سوني المخصصة لعشاق الثقافة اليابانية، وحديقة جميل التي تمزج بين السيارات الواقعية والتقنيات الحديثة، بالإضافة إلى عروض ليلية تشمل الطائرات بدون طيار والألعاب النارية. جميع هذه العروض سارية حتى نهاية أغسطس 2025.