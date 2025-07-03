شكرا لمتابعة خبر عن فلكية جدة: اقتران بديع بين القمر الأحدب المتزايد ونجم السماك الأعزل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - يُرصد في سماء الوطن العربي, مساء اليوم, اقتران بديع بين القمر الأحدب المتزايد ونجم السماك الأعزل، ويفصل بينهما نحو 1.4 درجة، وهو مشهد يمكن رؤيته بالعين المجردة.

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة, أن نجم السماك الأعزل يُعد من نجوم المرتبة الأولى، أي من ألمع النجوم في السماء، وهو في حقيقته نظام ثنائي مكوّن من نجمين يدوران حول بعضهما ولكنهما يظهران كنجم واحد بسبب البعد الكبير عن الأرض، ولو كان السماك الأعزل على نفس بُعد الشمس لكان أكثر إشراقًا منها بنحو 2300 مرة من حيث القدرة الإشعاعية.

وأفاد أن القمر ونجم السماك الأعزل سيبدوان خلال الليل وكأنهما يتحركان نحو الغرب نتيجة دوران الأرض حول محورها، في حين أنه عند رصد القمر في الليلة التالية ستظهر حركته الحقيقية باتجاه الشرق مبتعدًا عن النجم، وهو ما يعكس دورانه حول الأرض, مشيرًا إلى أن هذه الظاهرة فرصة مميزة لهواة الرصد الفلكي للاستمتاع بمشاهدتها مع بداية الليل.