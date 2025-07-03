شكرا لمتابعة خبر عن وزارة الحج والعمرة: إيقاف وغرامات مالية بحق عدد من الشركات لقصورٍ في الخدمات المقدمة للمعتمرين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - رصدت وزارة الحج والعمرة مخالفات على عدة شركات عمرة، تمثلت في قصور تقديم خدمات التسكين للمعتمرين وفقًا لما هو متفق عليه في البرامج المعتمدة، وذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الحج والعمرة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمعتمرين وزوار المسجد النبوي، ومتابعة تنفيذ البرامج التعاقدية المبرمة مع شركات ومؤسسات العمرة، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تحسين تجربة ضيوف الرحمن في جميع مراحل رحلتهم إلى المملكة.

وبناء على ذلك، باشرت الوزارة اتخاذ الإجراءات النظامية بحق الشركات المخالفة، وشملت العقوبات إيقاف نشاط أربع شركات عمرة وغرامات مالية بحق شركات أخرى بحسب مستوى جسامة المخالفات وتكرارها.

وأكّدت وزارة الحج والعمرة حرصها على ضمان حصول ضيوف الرحمن على حقوقهم كاملة، وتقديم الخدمات لهم وفق أعلى معايير الجودة والاحترافية، وعدم التهاون مع أي تقصير أو إخلال بالالتزامات التعاقدية تجاه المعتمرين.

ودعت جميع شركات ومؤسسات العمرة إلى ضرورة الالتزام التام بالضوابط والتعليمات المعتمدة، وتقديم الخدمات وفق البرامج الزمنية المحددة، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات وتحقيق رضا وراحة المعتمرين والزوار خلال فترة إقامتهم في المملكة.