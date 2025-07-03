شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يحصد إشادات واسعة بحديثه عن كيفية التعامل مع المرأة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - لاقى حديث مواطن في مجلس خاص إشادات واسعة حيث قدم نصائح للشباب عن كيفية التعامل مع المرأة للحفاظ على المودة والرحمة واستقرار الأسرة .

وقال المواطن:” الله تعالى فوق سبع سموات يحزن إذا المرأة حزنت ، والزواج هو ميثاق غليظ وأبغض الحلال عند الله الطلاق “٠

وأضاف” المرأة تحتاج من الرجل الأمان، والرجل يحتاج منها الاحترام والاهتمام فإذا توافر ذلك لا يكون هناك طلاق “٠

وتابع” المرأة لا يكرمها إلا كريم ولا يهينها إلا لئيم ، والرجل الحق هو الذي يحترم المرأة ويقدرها ويرحمها ويغفرلها ويتغافل حتى تستمر الحياة”٠