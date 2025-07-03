"السعودية للكهرباء": جاهزون لإيصال التيار الكهربائي فور استكمال تجهيز المسارات الخارجية للمناسيب من الجهات المختصة

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نود أن نوضح بأن الشركة السعودية للكهرباء جاهزة لإيصال التيار الكهربائي إلى مخطط ولي العهد "9-ز" (المروج)، فور استكمال تجهيز المسارات الخارجية للمناسيب من قبل الجهات المختصة، والتي ستمكن الشركة من اكمال عملية إيصال الخدمة الكهربائية.
وتؤكد الشركة حرصها على تلبية احتياجات مشتركيها في جميع مناطق المملكة، وتدعو للاستفادة من خدماتها الرقمية المتاحة عبر تطبيق "الكهرباء - ALKAHRABA" الذي يسهم في تسريع الإجراءات وتسهيل الحصول على الخدمات.
وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،
الشركة السعودية للكهرباء.
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