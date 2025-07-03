انت الان تتابع الملحق الثقافي المصري بالرياض: جهود متكاملة لتسهيل الخدمات التعليمية للجالية والطلاب السعوديين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أطلق المكتب الثقافي التعليمي المصري في الرياض، بالتنسيق مع القنصلية العامة، مهمة خدمية شاملة تهدف إلى تسهيل إجراءات التصديق والاعتماد للشهادات الدراسية بمختلف مراحلها، لا سيما لطلاب الثانوية العامة من أبناء الجالية المصرية، تمهيدًا لتقديم أوراقهم ضمن منظومة تنسيق المعادلة العربية للجامعات المصرية المعتمدة.

وتستمر المهمة حتى 10 يوليو الجاري داخل مقر المكتب الثقافي، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء عن الأسر وتقديم الخدمة مباشرة دون الحاجة إلى مراجعة القنصلية، ضمن سلسلة من المبادرات التي نُفذت مؤخرًا في عدد من مناطق المملكة، وشهدت إقبالًا واسعًا من المواطنين.

وأوضح الدكتور أحمد سعيد فهيم منصور، الملحق الثقافي التعليمي بالسفارة المصرية، أن هذه الجهود تندرج ضمن خطة تطوير الخدمات المقدمة للجالية، وتعكس حرص الدولة المصرية على دعم مواطنيها في الخارج.

وأشار إلى أن المكتب يقدم حزمة متكاملة من الخدمات التعليمية، تشمل الإشراف على مدارس المسار المصري، والدعم الفني لمنصة "أبناؤنا في الخارج"، ومتابعة الطلاب المصريين في الجامعات السعودية بمرحلتي الماجستير والدكتوراه، إلى جانب تسهيل ترقية أعضاء هيئة التدريس المصريين بالتنسيق مع الجهات المعنية في مصر.

كما يضطلع المكتب بدور فعّال في دعم الطلاب من جنسيات أخرى يقيمون في المملكة ويرغبون في الدراسة بالجامعات المصرية، عبر منصة "ادرس في مصر"، التي شهدت تطورًا نوعيًا في برامجها الأكاديمية وتصنيفاتها الدولية.

وفي الجانب الثقافي، ينظم المكتب أنشطة وفعاليات دورية تعزز الحضور المصري في المشهد الثقافي السعودي، منها صالونات أدبية، وملتقيات لفنون الطفل وذوي الهمم، واحتفالات وطنية تعكس العمق الحضاري لمصر، فضلًا عن المشاركة في الأيام العالمية التي تنظمها الجامعات السعودية، دعمًا لهوية أبناء الجالية وتعزيزًا لارتباطهم بوطنهم الأم.