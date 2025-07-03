شكرا لقرائتكم خبر "نجم" تختتم سلسلة ورش عمل" تيلماتكس" وتفتح آفاقاً جديدة لتقنيات التأمين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت شركة نجم يوم الخميس الماضي 26 يونيو بمدينة جدة سلسلة ورش العمل التعريفية بمنظومة Telematics بمشاركة شركات التأمين ، بعد أن نظّمت ورشتي عمل مماثلتين في كل من الخبر والرياض، ضمن جهودها المستمرة لتعزيز السلامة المرورية وتطوير خدمات التأمين في المملكة.

وشهدت الورش الثلاث حضوراً واسعاً من مسؤولي شركات التأمين، وخبراء تقنيين، ومهتمين بالتحول الرقمي في قطاع التأمين، حيث سلّطت هذه الفعاليات الضوء على أحدث مبادرات "نجم" التقنية في مجال التأمين.

وتُعد منظومة تيلماتكس (Telematics) إحدى أبرز الحلول الرقمية التي تعمل شركة نجم على اطلاقها و تهدف إلى إحداث تحول جوهري في سلوكيات القيادة من خلال تحليل البيانات الفعلية للسائقين، اعتماداً على مؤشرات دقيقة مثل السرعة، ونمط التسارع، والتوقف المفاجئ، واستخدام المكابح، وغيرها من السلوكيات المؤثرة على السلامة المرورية.

وتوفر هذه المنظومة فرصاً متقدمة لشركات التأمين لتقديم منتجات تأمينية قائمة على تحليل السلوك الواقعي لقائدي المركبات، ما يعزز من دقة التسعير، ومرونة المنتجات، ويُسهم في تحسين تجربة العملاء ورفع كفاءة الخدمات التأمينية.

من جانبه، أكد الأستاذ عبد الله الخلف، الرئيس التنفيذي المكلف لشركة نجم، أن هذه الورش تجسد توجه "نجم" نحو التحول الرقمي واستثمارها في التقنيات الذكية لقيادة مستقبل صناعة التأمين في المملكة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى دعم الابتكار، وتحقيق أعلى معايير السلامة وجودة الحياة.

وأشار الخلف إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن رؤية الشركة لتعزيز الابتكار في القطاع التأميني، وتفعيل الشراكات الاستراتيجية مع شركات التأمين، من أجل رفع مستوى السلامة على الطرق، وتمكين الحلول التقنية الحديثة في إدارة المخاطر.