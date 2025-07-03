شكرا لقرائتكم خبر الطائف الخضراء نفذت مبادرة المدارس المستدامة التي تعد انموذجا نحو دعم بيئة التعلم كما وضعت 21 معيارا للمدارس المستدامة تم صياغتها وفقا للمعايير الدولية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعد المحافظة على البيئة مسؤولية وطنية مشتركة، تتكامل فيها جهود المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص؛ فتنسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 ومبادرة السعودية الخضراء التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله فتتحقق من خلال هذا التكامل المستهدفات الوطنية في مجال الاستدامة البيئية ومن التجارب الناجحه في هذا المجال قيام جمعية الطائف الخضراء بالتعاون مع اداره التعليم بمحافظه الطائف وبدعم من مؤسسة تنمية الغطاء النباتي (مروج) بتنفيذ مبادرة مجتمعية نوعية تحت عنوان «المدارس المستدامة» استفاد من تنفيذها 7678 طالب وطالبة في 15 مدرسة بمحافظه الطائف.

حيث قامت الطائف الخضراء من خلال هذه المبادرة بغرس 300 شجره بالإضافة الى العديد من الشجيرات وتوزيع 50 حاوية فرز سعة 55جالون كما تضمنت المبادره تدريب المعلمين والمعلمات على تطبيقات المبادرة وتزويدهم بمحتوى لمحاضرات توعوية عن المبادرة تستهدف الطلاب ولقياس مدى تحقيق اهداف المبادرة تم اجراء اختبار للطلاب قبل تنفيذ المبادرة واختبار بعد التنفيذ وقد بلغ عدد المتطوعين 100 متطوعًا وقدرت عدد الساعات التطوعية ب 5000 ساعة تطوعية.

وهذا ياتي في سياق أنسنه المدارس وتحسين البيئة التعليمه بحسب ما اشار اليه وزير التعليم يوسف البنيان في حديثه ضمن فعاليات ملتقى القطاع غير الربحي في التعليم والتدريب في نسخته الثانية الذي انطلقت أعماله الثلاثاء، 1 يوليو 2025

أسفرت المبادرة عن مجموعة من المخرجات الملموسة والأثر الإيجابي الذي يعكس نجاح أهدافها، ومن أبرز ما تم تحقيقه تنمية الشعور بالجماعة والمسؤولية لدى الطلاب والطالبات تجاه المجتمع والبيئة المدرسية المحيطة ولقد ساهمت المبادرة في رفع مستوى وعي الطلاب والطالبات بأهمية الفرز من المصدر وإعادة التدوير وتنمية الغطاء النباتي وتوفير الطاقة وترشيد المياه.

وتعد هذه المبادره انموذجا تسعى الجمعيه بالتعاون مع وزاره التعليم نحو تنفيذها على نطاق أوسع من المدارس وصولا لمدارس مستدامه تتبنى وتطبق معايير الاستدامه يتم من خلال تحقيق مستهدفات آلسعوديه الخضراء.