شكرا لقرائتكم خبر الطائف الخضراء نفذت مبادرة المدارس المستدامة التي تعد انموذجا نحو دعم بيئة التعلم كما وضعت 21 معيارا للمدارس المستدامة تم صياغتها وفقا للمعايير الدولية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
حيث قامت الطائف الخضراء من خلال هذه المبادرة بغرس 300 شجره بالإضافة الى العديد من الشجيرات وتوزيع 50 حاوية فرز سعة 55جالون كما تضمنت المبادره تدريب المعلمين والمعلمات على تطبيقات المبادرة وتزويدهم بمحتوى لمحاضرات توعوية عن المبادرة تستهدف الطلاب ولقياس مدى تحقيق اهداف المبادرة تم اجراء اختبار للطلاب قبل تنفيذ المبادرة واختبار بعد التنفيذ وقد بلغ عدد المتطوعين 100 متطوعًا وقدرت عدد الساعات التطوعية ب 5000 ساعة تطوعية.
وهذا ياتي في سياق أنسنه المدارس وتحسين البيئة التعليمه بحسب ما اشار اليه وزير التعليم يوسف البنيان في حديثه ضمن فعاليات ملتقى القطاع غير الربحي في التعليم والتدريب في نسخته الثانية الذي انطلقت أعماله الثلاثاء، 1 يوليو 2025
أسفرت المبادرة عن مجموعة من المخرجات الملموسة والأثر الإيجابي الذي يعكس نجاح أهدافها، ومن أبرز ما تم تحقيقه تنمية الشعور بالجماعة والمسؤولية لدى الطلاب والطالبات تجاه المجتمع والبيئة المدرسية المحيطة ولقد ساهمت المبادرة في رفع مستوى وعي الطلاب والطالبات بأهمية الفرز من المصدر وإعادة التدوير وتنمية الغطاء النباتي وتوفير الطاقة وترشيد المياه.
وتعد هذه المبادره انموذجا تسعى الجمعيه بالتعاون مع وزاره التعليم نحو تنفيذها على نطاق أوسع من المدارس وصولا لمدارس مستدامه تتبنى وتطبق معايير الاستدامه يتم من خلال تحقيق مستهدفات آلسعوديه الخضراء.
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