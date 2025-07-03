شكرا لقرائتكم خبر " نجم الجيل " يحيى حفلاً غنائيا ضمن الفعاليات المصاحبة لكأس العالم للرياضات الإلكترونية بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يُحيي الفنان تامر حسني، مساء الجمعة 11 يوليو، حفلًا غنائيًا على مسرح أبو بكر سالم في بوليفارد رياض سيتي، ضمن الفعاليات المصاحبة لكأس العالم للرياضات الإلكترونية، التي تحتضنها العاصمة الرياض .

ويأتي الحفل بتنظيم من شركة “بنش مارك”، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، كجزء من البرنامج الترفيهي المصاحب لأكبر بطولة إلكترونية من نوعها عالميًا، والتي تحتضن نخبة من أفضل اللاعبين والفرق من مختلف دول العالم، في ألعاب شهيرة مثل FIFA وFortnite وLeague of Legends وPUBG.

من المتوقع أن يشهد الحفل حضورًا جماهيريًا واسعًا، حيث يقدّم “نجم الجيل” باقة متنوعة من أشهر أغانيه وسط تجهيزات كبيرة تقنية و بصرية متقدمة تواكب أجواء البطولة.

وجرى طرح تذاكر الحفل عبر منصة “WeBook”، وسط إقبالٍ لافت من جمهور تامر حسني ومتابعي فعاليات البطولة، التي تستمر حتى نهاية شهر يوليو الجاري .