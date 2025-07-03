شكرا لقرائتكم خبر " نجم الجيل " يحيى حفلاً غنائيا ضمن الفعاليات المصاحبة لكأس العالم للرياضات الإلكترونية بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويأتي الحفل بتنظيم من شركة “بنش مارك”، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، كجزء من البرنامج الترفيهي المصاحب لأكبر بطولة إلكترونية من نوعها عالميًا، والتي تحتضن نخبة من أفضل اللاعبين والفرق من مختلف دول العالم، في ألعاب شهيرة مثل FIFA وFortnite وLeague of Legends وPUBG.
من المتوقع أن يشهد الحفل حضورًا جماهيريًا واسعًا، حيث يقدّم “نجم الجيل” باقة متنوعة من أشهر أغانيه وسط تجهيزات كبيرة تقنية و بصرية متقدمة تواكب أجواء البطولة.
وجرى طرح تذاكر الحفل عبر منصة “WeBook”، وسط إقبالٍ لافت من جمهور تامر حسني ومتابعي فعاليات البطولة، التي تستمر حتى نهاية شهر يوليو الجاري .
كانت هذه تفاصيل خبر " نجم الجيل " يحيى حفلاً غنائيا ضمن الفعاليات المصاحبة لكأس العالم للرياضات الإلكترونية بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.