شكرا لمتابعة خبر عن الخثلان يوضح كيفية صلة الأرحام إذا كانوا نصارى.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عن كيفية صلة الرحم في حال من بينهم نصارى.

وقال الخثلان إن على الفرد أن يصل الرحم معهم بما يمكن أن يوصل به لغير المسلم، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج “يستفتونك” المذاع على قناة “الرسالة”.

وذكر أن أسماء بنت أبي بكر سألت النبي مثل هذا السؤال على النبي صلى الله عليه وسلم حينما كانت أمها مشركة فأمرها النبي بأن أمرها بصلة الرحم .

وأكد أن صلة الرحم تظل باقية حتى ولو كانت مع غير مسلم، مضيفا أن من حد الله ورسوله لا تجوز موالاته.