شكرا لمتابعة خبر عن مختص بالتمور: العجوة والعنبرة من أغلى الأنواع في المدينة المنورة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد عادل المدني، صاحب مزرعة تمور، أن تمور العجوة والعنبرة تعتبر من أغلى الأنواع في المدينة المنورة، حيث يصل سعر الكيلو إلى 65 ريالًا، نظراً لجودتها العالية وقيمتها الغذائية والتاريخية، موضحاً أن موسم الرطب قد بدأ، مشيرًا إلى أشهر أنواع الرطب مثل الرثانة ورطب العجوة الذي يتميز بثمار طرية متعددة الأنواع.

وأشار المدني إلى وجود فروق بين أنواع العجوة، منها الحلوة والحلية، مبينًا اختلاف حجم الثمار وتأثير ذلك على الجودة والسعر، مضيفاً أن أسعار العجوة والعنبرة تختلف حسب الجودة والحجم، حيث يصل سعر الكيلو الفاخر إلى 60-65 ريالاً، وقد تنخفض بعض الأحيان إلى 25 أو 30 ريالاً حسب الحجم.

وعن مستقبل التمور في المدينة، قال المدني إن السوق يشهد ازدهارًا واضحًا، مؤكداً أن المشروع ناجح بفضل الدعم الحكومي من خلال رؤية المملكة 2030 التي تعزز الاهتمام بالمنتجات، ولا سيما االتمور، مؤكداً أن هناك اهتمامًا متزايدًا بالتمر السعودي محليًا وعالميًا.

كما لفت إلى أن تعيين الأميرة سارة بنت بندر بن عبد العزيز كمدير تنفيذي للمجلس الدولي للتمور يعكس الاهتمام الكبير بالقطاع ويعزز فرص التصدير، معرباً عن أمله في أن تصل تمور المملكة إلى جميع دول العالم في المستقبل القريب.

وختم بدعوته للشباب للإستفادة من الفرص المتاحة، والعمل على تسويق التمور بشكل جيد واحترافي لتعزيز نجاح المشروع وتحقيق النمو المطلوب في هذا القطاع الحيوي.