الشركة السعودية لشراء الطاقة توقع اتفاقية لمشروع جديد لطاقة الرياح

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت الشركة السعودية لشراء الطاقة «المشتري الرئيس» اتفاقية شراء الطاقة لمشروع ينبع لطاقة الرياح، الذي تبلغ سعته الإجمالية 700 ميجاوات، وباستثمارات تتجاوز 1.7 مليار ريال سعودي بنحو 458 مليون دولار أمريكي، مع تحالف يضم شركة ماروبيني وشركة أبناء عبد العزيز العجلان للاستثمار التجاري والعقاري العجلان وإخوانه.

ويقع المشروع في منطقة المدينة المنورة، وبتكلفة لإنتاج الكهرباء تبلغ 6.46755 هللة لكل كيلووات - ساعة 1.72468 سنت أمريكي لكل كيلووات - ساعة.

ويعد هذ المشروع أحد مشروعات البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، الذي تشرف على تنفيذه وزارة الطاقة، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، عبر الاستفادة المثلى من مصادر الطاقة المتجددة، التي تتمتع بها مختلف مناطق المملكة، وتعظيم العوائد الاقتصادية من خلال الإسهام في إزاحة الوقود السائل المستخدم في إنتاج الكهرباء، والوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء، بحيث تكون حصة مصادر الطاقة المتجددة نحو 50% من المزيج بحلول 2030م.

يشار إلى أن شركة المشتري الرئيس هي الجهة المسؤولة عن إعداد الدراسات التمهيدية، وطرح مشروعات إنتاج الكهرباء في السعودية، وشراء الكهرباء المنتجة منها.