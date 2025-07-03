واحة الملك سلمان تنظم «مبادرة مهرجانات العلوم والتقنية الوطنية»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت واحة الملك سلمان للعلوم أمس، لقاء علميا بعنوان «مبادرة مهرجانات العلوم والتقنية الوطنية»، قدمت خلاله عرضا تعريفيا شاملا بالمبادرة وأهدافها الرامية إلى تعزيز الثقافة العلمية، وترسيخ مفاهيم الابتكار لدى مختلف فئات المجتمع.

وشهد اللقاء مداخلات ثرية من شركاء الواحة في المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، والمركز الوطني للمناهج، وإدارات التعليم بمناطق المملكة، إضافة إلى عدد من الجهات في القطاع غير الربحي، حيث ركزت المداخلات على سبل دعم المبادرة، وآليات مواءمتها مع مستهدفات التنمية، والأثر المتوقع منها.

وأكد المتحدثون أهمية المبادرة كونها إحدى المبادرات الاستراتيجية لواحة الملك سلمان للعلوم، ودورها في دعم منظومة التعليم، وتهيئة بيئة محفزة لإشعال الشغف وبناء القدرات، بما يسهم في تعزيز الثقافة العلمية، ويعزز من التوجهات للمجالات ذات الأولوية بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتخلل اللقاء طرح أفكار لتمكين الشباب وطلبة المدارس من الوصول إلى التجارب التعليمية النوعية، ومناقشة فرص الشراكة بين منظومة التعليم ومنظومة البحث والتطوير والابتكار ومؤسسات القطاع غير الربحي.

يذكر أن «مبادرة مهرجانات العلوم والتقنية الوطنية» تعد مبادرة من واحة الملك سلمان للعلوم؛ تهدف إلى إقامة مهرجانات العلوم والتقنية في جميع مناطق المملكة بحلول 2030، وتسعى إلى الإسهام في دعم العلوم والتقنية والابتكار والوصول إليها لدى جميع أفراد المجتمع.