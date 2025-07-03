مطار الملك فهد يحقق المستوى الرابع في اعتماد تجربة العميل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق مطار الملك فهد الدولي إنجازا نوعيا يضاف إلى سجل نجاحاته المتواصلة بحصوله على المستوى الرابع في برنامج اعتماد تجربة العميل من مجلس المطارات الدولي (ACI)، في خطوة تعكس التزام المطار بتعزيز جودة الخدمات والارتقاء المستمر بتجربة المسافرين.

ويأتي هذا البرنامج ضمن مبادرة جودة خدمة المطارات (ASQ)، الذي يقدمه مجلس المطارات الدولي (ACI)؛ ويهدف إلى بناء قدرات المطارات لتحسين إدارة تجربة المسافرين على المدى الطويل من خلال تقييم يغطي 8 محاور رئيسة منها: مستوى فهم المطار لاحتياجات المسافرين، واستراتيجية تجربة العميل، وقياس تجربة المسافرين، والتحسين التشغيلي، والثقافة المؤسسية ومدى تمركزها حول العميل، وتعاون مجتمع المطار للوصول إلى مستهدفات تحسين تجربة العميل.

وأوضح الرئيس التنفيذي لمطارات الدمام المهندس محمد بن علي الحسني أن الحصول على هذا الاعتماد الدولي يعكس رسالة مطارات الدمام الرامية إلى تقديم تجربة عملاء سلسة، ويؤكد نجاح المطار في تحقيق متطلبات معيارية عالمية ترتبط بتحسين تجربة العميل، والالتزام بتطبيق خطط مستدامة للارتقاء بمستوى الخدمات، والاستثمار في تأهيل وتطوير البنية التحتية، وتقديم خدمات للمسافرين بأعلى مستويات الكفاءة والجودة، مشيرا إلى أن هذا الاعتماد يعد خطوة مهمة ضمن السعي القائم لمواصلة مسيرة مطار الملك فهد الدولي نحو تحقيق التميز التشغيلي.

وبين أن برنامج اعتماد تجربة العميل من مجلس المطارات الدولي (ACI) يقيّم مدى نضج المطارات في إدارة تجربة العميل على 5 مستويات، حيث يعد المستوى الأول مستوى أساسيا، وصولا إلى المستوى الخامس للتميز، وكان مطار الملك فهد الدولي قد بدأ مسيرته في البرنامج عام 2022 بالحصول على المستوى الأول، ثم واصل التقدم محققا المستوى الثاني مطلع 2023، تلاه المستوى الثالث بنهاية العام نفسه، وتأكيدا لنجاح استراتيجية مطار الملك فهد الدولي المتكاملة والمستمرة في تحسين تجربة العملاء، توّج المطار خلال العام الحالي 2025 بالمستوى الرابع الذي يعد مستوى متقدما في هذا البرنامج الدولي.