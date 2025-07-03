«موسم جدة 2025 ».. وجهة صيفية متكاملة تجمع السياحة والترفيه والثقافة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يقدم موسم جدة 2025 تحت شعار «جدة غير»، تجارب صيفية متكاملة تنبض بالتنوع والابتكار، عبر العديد من الفعاليات الترفيهية والثقافية والسياحية، التي تمتد على 7 وجهات رئيسية، تجمع بين الترفيه، والطبيعة، والفنون، بما يلبي تطلعات مختلف الفئات ويعكس تنوع المشهد السياحي الوطني.

وافتتح يوليو بعرض للمسرحية الكوميدية «بني آدم»، التي بدأت أولى عروضها أمس 2 يوليو وتستمر حتى 5 يوليو على خشبة المسرح العربي في جدة.

وفي فعاليات «الساحل الغربي»، تنطلق الأنشطة البحرية من 11 يوليو وحتى 4 أكتوبر، وتشمل مجموعة من الشواطئ المتنوعة ذات الطابع الخاص، تقدم تجربة شاطئية آمنة ومتكاملة، بما في ذلك شاطئ خاص للسيدات، وتضم الفعاليات عروضا فنية، وألعابا ورياضات مائية، في تجربة صيفية تستهدف جميع الفئات والأعمار.

وفي الفترة من 11 يوليو إلى 31 أغسطس، يتحول موسم جدة إلى ملتقى تجاري وترفيهي عبر «مهرجان جدة للتسوق»، الذي يدمج بين الأسواق التقليدية والعصرية، ويقدم عروضا حية، وفعاليات ترفيهية، إلى جانب خصومات دورية وهدايا أسبوعية للزوار، في خطوة تعزز الحركة التجارية وتدعم الاقتصاد المحلي.

وتتواصل فعاليات الموسم عبر وجهة «غابة العجائب»، التي تنطلق في 16 يوليو وتستمر حتى 30 أغسطس، مقدّمة تجربة استثنائية تمتد لـ46 يوما من المغامرات التفاعلية، وتضم هذه الوجهة المكيّفة لقاءات مباشرة مع الحيوانات، وعروضا مسرحية وجوالة، بالإضافة إلى مطاعم ومتاجر بطابع الأدغال، بما يعكس الابتكار في تقديم تجربة عائلية متكاملة.

ويتيح موسم جدة هذا الصيف تجربة بحرية متكاملة عبر وجهات حديثة تتضمن الشواطئ الراقية والمنتجعات الفاخرة، إلى جانب نادي جدة لليخوت والمارينا الذي يُعد من أبرز معالم الواجهة البحرية، حيث يوفر تجارب ترفيهية وتدريبية عبر أكاديمية معتمدة، تشمل الإبحار، التجديف، والتزلج الشراعي، بالإضافة إلى مخيم صيفي للأطفال يجمع بين التقنية والرياضات المائية.

ويعكس التفاعل الواسع من الزوار مؤشرات واضحة على تنامي مكانة جدة كمنصة سياحية وثقافية إقليمية، إذ يراعي الموسم تنوع اهتمامات الجمهور، من خلال فعاليات تدمج بين الترفيه والفنون والمغامرة، وتقدم محتوى مبتكرا يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتطلعات برنامج جودة الحياة.

ومن المنتظر أن يواصل موسم جدة الإعلان عن فعاليات جديدة خلال الربع الأخير من العام، تشمل مجالات ثقافية وفنية وسياحية، تسهم في تعزيز مكانة المدينة من خلال تنويع الخيارات الترفيهية، بما يعزز من استدامة الموسم كمشروع وطني رائد في صناعة الترفيه.