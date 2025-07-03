شكرا لقرائتكم خبر إطلاق «برنامج تأهيل الكفاءات الاكتوارية في التمويل الصحي» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق مركز التميز للترميز الطبي وحساب التكاليف، أحد المراكز المحتضنة التابعة لمركز التأمين الصحي الوطني، بالشراكة مع الأكاديمية المالية وجمعية الخبراء الإكتواريين الأمريكية (SOA) «البرنامج الوطني لتأهيل الكفاءات الاكتوارية في التمويل الصحي».

ويستهدف البرنامج التدريبي الذي يأتي تحت مظلة الرسالة المؤسسية «نمكن اليوم لصحة مستدامة» تعزيز الاستدامة المالية للقطاع الصحي عبر تأهيل كفاءات وقدرات وطنية مستدامة في مجالي الاكتوارية الصحية والمالية، قادرة على دعم منظومة التمويل الصحي في المملكة.

ويزود البرنامج المشاركين بالمعرفة والمهارات الاكتوارية اللازمة لتحليل البيانات المالية والصحية، مما يساعد على اتخاذ قرارات مستنيرة تدعم كفاءة الإنفاق الصحي.

ويأتي هذا البرنامج التدريبي ضمن إطار مذكرة التفاهم الموقعة خلال مؤتمر الصحة العالمي 2024 بين الأكاديمية المالية ومركز التأمين الصحي الوطني، الهادفة إلى تطوير المهارات القيادية والمالية لمنسوبي المركز، من خلال تنفيذ باقة من البرامج التدريبية المتخصصة.

ويستهدف مركز التأمين الصحي الوطني من خلال هذه البرامج التدريبية المساهمة بشكل مباشر في دعم التحول المالي للقطاع الصحي وتعزيز استدامته، تماشيا مع أهداف رؤية المملكة 2030 في تطوير القطاع الصحي ورفع كفاءته.