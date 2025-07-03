شكرا لقرائتكم خبر صحة نجران الأعلى درجة في الميز التنافسية للبنية التحتية الصحية لعام 2024 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصد فرع وزارة الصحة بمنطقة نجران أعلى درجة تنافسية في البنية التحتية الصحية على مستوى المنطقة، حسب تقرير الميز التنافسية لعام 2024م الصادر عن وزارة الاقتصاد والتخطيط حول أداء الأصول التنافسية بالمنطقة.

وأوضح التقرير أن فرع الصحة بنجران حقق 9 درجات من أصل 10 في تقييم البنية التحتية الصحية، الذي يعكس ريادة القطاع الصحي في المنطقة في مؤشرات التنافسية، إضافة إلى تسجيل البنية التحتية الصحية بالمنطقة معدل تغيير إيجابي بنسبة 4% مقارنة بـ2023م، في مؤشر على التطور المستمر في مستوى الخدمات الصحية وكفاءتها التشغيلية.

ويأتي هذا التقدم ضمن جهود فرع وزارة الصحة بمنطقة نجران للإسهام في تعزيز بيئة الاستثمار الصحي، ودعم التنمية الاقتصادية، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.