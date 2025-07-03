السعودية | مصر تدين التصريحات الإسرائيلية بشأن فرض السيادة على الضفة الغربية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أدانت مصر التصريحات الصادرة عن المسؤولين الإسرائيليين الداعية لضم الضفة الغربية المحتلة، وآخرها تصريح لمسؤول في سلطات الاحتلال الإسرائيلية.

وأعربت مصر في بيان لوزارة خارجيتها اليوم عن رفضها القاطع لهذه التصريحات المنافية للقانون الدولي، والهادفة لترسيخ الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، ولتقويض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 بالضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية، في تجسيد للوحدة الإقليمية للأراضي الفلسطينية كافة.

وأكدت رفضها للانتهاكات الإسرائيلية السافرة في الضفة الغربية، بما في ذلك الاقتحامات العسكرية والاعتقالات والتوسع في إنشاء المستوطنات غير القانونية، وذلك بالتزامن مع ما يجري في قطاع غزة من جرائم تستهدف تقويض كافة مقومات حياة الشعب الفلسطيني المناضل.

ودعت مصر المجتمع الدولي للتدخل الفوري لوضع حد لتلك الانتهاكات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني على أراضيه، مشددة على ضرورة تكاتف الجهود الدولية لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة.

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