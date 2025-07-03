شكرا لقرائتكم خبر «الداخلية» تنهي عمليات إجراءات مغادرة الحجاج الإيرانيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنهت وزارة الداخلية تنفيذ عمليات إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن كافة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية عبر منفذ جديدة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية، وذلك تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بناءً على ما رفعه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - بتسهيل احتياجات الحجاج الإيرانيين في ظل الظروف الجارية التي تمر بها بلادهم، وتوفير جميع الخدمات لهم، حتى تتهيأ الظروف لعودتهم إلى وطنهم وأهليهم سالمين إن شاء الله، بعد إتمامهم فريضة الحج لعام 1446هـ.

وسخرت وزارة الداخلية ممثلة في إمارات مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والحدود الشمالية وقطاعاتها الأمنية (الأمن العام والمديرية العامة للجوازات والمديرية العامة لحرس الحدود)، جميع إمكاناتها البشرية والتقنية كافة، لتيسير حركة وتنقل ضيوف الرحمن من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والتنسيق والمتابعة مع الجهات ذات العلاقة لتقديم التسهيلات اللازمة لهم ضمن منظومة أمنية وخدمية وتنظيمية متكاملة، وتنظيم حركة الحافلات المخصصة لنقلهم إلى المنفذ، لإنهاء إجراءاتهم بيسر وسهولة.

ويأتي ذلك ضمن جهود المملكة الإنسانية لدعم ومساندة ضيوف الرحمن من الجمهورية الإسلامية الإيرانية نظرا للظروف الجارية التي تمر بها الجمهورية، بما يعكس الصورة المشرفة في العناية بضيوف الرحمن.