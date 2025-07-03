شكرا لقرائتكم خبر أمير الباحة يدشن مشاريع بلدية وإسكانية بقيمة 238 مليون ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة أمس، عددا من المشاريع البلدية والإسكانية المنجزة لعام 2024م بقيمة إجمالية بلغت 238 مليون ريال، وذلك ضمن الجهود المستمرة لتعزيز التنمية العمرانية وتحسين جودة الحياة بالمنطقة.

ووضع أمير الباحة حجر الأساس لمشاريع بلدية وإسكانية جديدة لعام 2025م بقيمة تقديرية تصل إلى 768 مليون ريال، ما يعكس حجم الاستثمارات التنموية التي تحظى بها المنطقة في ظل دعم واهتمام القيادة الرشيدة أيدها الله.

وأعرب أمير الباحة في كلمة له بهذه المناسبة عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على ما يقدم من دعم ورعاية لمسيرة التنمية الشاملة في جميع مناطق المملكة، والحرص الدائم على توفير مقومات العيش الكريم للمواطنين، مشيدا في الوقت نفسه بجهود وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، وإشرافه المباشر على هذه المشاريع التي سيكون لها أثر ملموس في تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات بالمنطقة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وجرى خلال الحفل الذي أقيم بمركز الحسام للمعارض والمؤتمرات بمدينة الباحة تسليم عدد من الوحدات السكنية الجاهزة للمستفيدين من برامج الإسكان، بحضور مساعد وزير البلديات والإسكان للتخطيط والتطوير ماجد بن عبدالله المبدل، ووكيل إمارة منطقة الباحة الدكتور عبدالمنعم بن ياسين الشهري، إلى جانب عدد من المسؤولين.

ووقع على هامش المناسبة عدد من اتفاقيات الشراكة بين أمانة منطقة الباحة وعدة جهات حكومية وخاصة، شملت اتفاقية تنظيم الوصول البيئي، واتفاقية الفنون في القطاع البلدي، واتفاقية الزراعة الحضرية الموسمية، وتسويق الفرص الاستثمارية، والتطوع البلدي الموسمي، بالإضافة إلى اتفاقية «الباحة تستاهل» الهادفة إلى إبراز هوية المنطقة وتعزيز حضورها على المستويين السياحي والاستثماري.

وأوضح أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط، أن تدشين هذه المشاريع يأتي امتدادا للجهود التي تبذلها الأمانة بدعم وتوجيه أمير المنطقة، سعيا للارتقاء بجودة الخدمات البلدية والإسكانية، وتحقيق تطلعات المواطنين وتعزيز جودة الحياة، مشيرا إلى أن المشاريع الجديدة ستسهم - بإذن الله - في دعم التنمية الحضرية المستدامة، وتحفيز الاستثمار المحلي، وتعزيز مكانة الباحة وجهة سياحية وثقافية مهمة على مستوى المملكة.

وأكد أن أمانة المنطقة مستمرة في تنفيذ المبادرات والمشاريع التطويرية بما يتوافق مع خطط وزارة البلديات والإسكان، وبالشراكة مع الجهات ذات العلاقة، لرفع مستوى الرضا عن الخدمات المقدمة للسكان الزوار على حد سواء.