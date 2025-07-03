شكرا لقرائتكم خبر تعليم مكة المكرمة يطلق برامج الإثراء الصيفية بالشراكة مع «موهبة» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة أمس، البرامج الإثرائية الصيفية الأكاديمية للموهوبين لعام 1447هـ، المنفذة من قبل مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة) بالتعاون مع جامعة أم القرى، بمشاركة 605 طلاب وطالبات، موزعين على عدة مجالات علمية متنوعة، ومنها البرنامج الصيفي الأكاديمي والبحثي، وبرنامج تطوير مهارات اللغة الإنجليزية.

وأوضحت الإدارة أن البرامج تهدف إلى استثمار أوقات الطلبة وتنمية قدراتهم في الموهبة والابتكار، وتعزيز المهارات العلمية والبحثية والإبداعية ضمن بيئات تعليمية محفزة ومتقدمة، مؤكدة أن تلك البرامج تسهم في توفير سواعد وطنية تغطي احتياجات التنمية، وتكون ضمن الكوادر المتميزة ذات الكفاءة العالية في سوق العمل المحلي والعالمي.

وتتضمن البرامج العديد من الأنشطة البحثية والأكاديمية التي تعزز مهارات الابتكار وتطوير المهارات الشخصية للطلبة، وتعدهم للانطلاق والمشاركة الفاعلة والمتميزة في البرامج الأخرى التي ترعاها وتقدمها «موهبة» داخل المملكة وخارجها، وتسهم في تنمية التفكير العلمي وتطوير القدرات الذهنية للطلاب والطالبات، وإثراء المعرفة ورفع الكفاءة والاستعداد وبناء الخبرات العلمية والعملية وفق منهجيات عالمية.