شكرا لقرائتكم خبر بدء التسجيل في المنح الدراسية لدرجة البكالوريوس بجامعة الأمير سلطان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت جامعة الأمير سلطان، بدء التسجيل في 3 أنواع من المنح الدراسية لدرجة البكالوريوس للعام الجامعي 2025 - 2026، وذلك خلال الفترة من 1 إلى 15 يوليو الحالي.

وتشمل المنح تخصصات نوعية تلبي احتياجات سوق العمل المتجددة، مثل: الهندسة، وعلوم الحاسب، والبيانات، والقانون والتسويق، والعمارة، وغيرها من البرامج الأكاديمية الحديثة. وتأتي هذه المنح في إطار استراتيجية الجامعة الهادفة إلى تقديم تعليم نوعي يواكب تطلعات رؤية السعودية 2030.

ويقدم النوع الأول من المنح منحا كاملة 100% للرسوم الدراسية بمكافأة شهرية بقيمة 1500 ريال سعودي، مخصصة للطلاب السعوديين الحاصلين على نسبة مركبة 96% فأعلى، ولغير السعوديين الحاصلين على 99% فأعلى، فيما يقدم النوع الثاني منحة 50% من الرسوم الدراسية للطلاب السعوديين بنسبة مركبة 85% فأعلى، ولغير السعوديين بنسبة 90% فأعلى، وتغطي تخصصات متعددة منها: الهندسة البيئية، والهندسة الكهربائية، وإدارة الطيران، والترجمة، واللغة والإعلام، والموارد البشرية، والعلوم الإكتوارية، والإحصاء التطبيقي، وعلم البيانات، والنوع الثالث يقدم منحة 25% من الرسوم الدراسية وفق النسب المحددة للفئة الثانية، وتشمل تخصصات: القانون، والمالية، والمحاسبة، والتسويق، وعلوم الحاسب، ونظم المعلومات، وهندسة البرمجيات، وهندسة الإنتاج والتصنيع، بالإضافة إلى العمارة والتصميم الداخلي للطالبات فقط.

وستعلن أسماء المقبولين في برامج المنح يوم الخميس 17 يوليو 2025، على أن تستكمل إجراءات القبول مباشرة بعد إعلان النتائج، بشرط حصول المتقدمين على الرقم الجامعي، ودعت الجامعة جميع المهتمين إلى زيارة موقعها الرسمي للاطلاع على التفاصيل الكاملة وشروط القبول، أو التواصل مع الجهات المختصة عبر قنواتها الرسمية.