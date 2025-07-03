تدشين منصة «الابتكار» لتطوير القطاع البلدي بالباحة

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- بواسطة أيمن الوشواش - دشن مساعد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان للتخطيط والتطوير ماجد بن عبدالله المبدل، أمس، منصة «الابتكار» بمقر أمانة منطقة الباحة، وذلك بحضور أمين المنطقة الدكتور علي بن محمد السواط وعدد من المسؤولين. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن مساعد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان للتخطيط والتطوير ماجد بن عبدالله المبدل، أمس، منصة «الابتكار» بمقر أمانة منطقة الباحة، وذلك بحضور أمين المنطقة الدكتور علي بن محمد السواط وعدد من المسؤولين. وتهدف المنصة إلى تبني الأفكار الإبداعية والمقترحات المتميزة، وتعزيز مشاركة أفراد المجتمع في تطوير القطاع البلدي، بما يسهم في رفع جودة الخدمات وتحقيق مستهدفات التحول البلدي وفق رؤية المملكة 2030. من جانبه أوضح أمين منطقة الباحة أن المنصة ستتيح المجال أمام جميع شرائح المجتمع لتقديم الحلول المبتكرة تسهم في تحسين المشهد الحضري ورفع كفاءة العمل البلدي، مؤكدا دعم الأمانة المستمر لمثل هذه المبادرات النوعية.

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