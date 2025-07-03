اعتماد نتائج هاكاثون الابتكار البلدي بالباحة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتمد مساعد وزير البلديات والإسكان للتخطيط والتطوير ماجد بن عبدالله المبدل أمس، النتائج النهائية للفرق الفائزة في هاكاثون الابتكار البلدي الأول، الذي نظمته أمانة منطقة الباحة.

وأوضح أمين الباحة الدكتور علي بن محمد السواط، أن مسار الابتكار في الخدمات البلدية الأساسية حقق فيه فريق «مبصرون» المركز الأول، يليه فريق «عين ضباب» في المركز الثاني، ثم فريق «دلني» في المركز الثالث، بينما جاء في مسار الابتكار في ريادة الأعمال في القطاع البلدي فريق «ظلال الباحة» أولا، يليه فريق «فيدباك» ثانيا، وفريق «أساس» ثالثا، أما مسار المدن الذكية والاستثمار فقد حصل فيه فريق «عضويون» على المركز الأول، يليه «Future Engineers» في المركز الثاني، و»مسارات» في المركز الثالث، وفي مسار الابتكار في التكنولوجيا في القطاع البلدي نال فريق «وجد» المركز الأول، ثم فريق «عين» ثانيا، وفريق «مثمرة» ثالثا.

وأكد حرص الأمانة على الاستفادة من هذه المشاريع والأفكار النوعية، وتمكين المبدعين لتحويل مبادراتهم إلى حلول مبتكرة تسهم في تطوير الخدمات البلدية، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.