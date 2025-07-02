السعودية | رابطةُ العالم الإسلامي تهنّئ المملكةَ بانتخابها نائبًا لرئيس المجلس التنفيذيّ لمنظمة الصحة العالمية، وعضوًا في المجموعة الأممية رفيعة المستوى لأجندة (التنمية المستدامة 2030)

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

هنأت رابطةُ العالم الإسلامي، المملكةَ العربية السعودية، قيادةً وشعبًا، بانتخابها نائبًا لرئيس المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، واختيارها عضوًا في المجموعة الأممية رفيعة المستوى للشراكة والتنسيق وبناء القدرات لأجندة (التنمية المُستدامة 2030).

وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، عدَّ معالي الأمين العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، هذا الاختيارَ تأكيدًا على الثقة الدولية المستحقة للمملكة العربية السعودية، وتثمينًا لدورها الكبير في القضايا والموضوعات ذات الصلة، انطلاقًا من عضويتها الفاعلة والمؤثرة في مجتمعها الدولي.

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