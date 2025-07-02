شكرا لمتابعة خبر عن النيابة العامة تحذر: إطلاق النار في الأماكن العامة جريمة موجبة للتوقيف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شددت النيابة العامة على أن إطلاق النار في الأماكن العامة أو خلال المناسبات يعد جريمة موجبة للتوقيف، وذلك وفقًا لقرار النائب العام رقم (1) بتاريخ 1-1-1442 هـ، المحدد للجرائم الموجبة للتوقيف بموجب المادة 112 من نظام الإجراءات الجزائية.

وأكدت النيابة عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس”، أن هذا السلوك المتهور لا يعرض حياة مرتكبيه فقط للخطر، بل يهدد حياة الآخرين للخطر، ويخل بالأمن، ولن يتم التهاون في ملاحقة مرتكبيها والمطالبة بتطبيق العقوبات النظامية بحقهم.