السعودية | محافظ الأحساء يُقلّد مدير جوازات المحافظة ومساعده رتبتيهما الجديدتين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - قلّد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، بمكتبه اليوم، مدير إدارة الجوازات بالمحافظة العميد ناصر بن علي القحطاني، ومساعده العميد كمال بن عبدالرحمن الدوغان، رتبتيهما الجديدتين، عقب صدور الأمر الملكي الكريم بترقيتهما إلى رتبة عميد.

وهنأ سموّه العميدين القحطاني والدوغان بهذه الثقة الكريمة، متمنيًا لهما التوفيق والسداد في أداء مهامهما، ومواصلة خدمة الدين ثم الملك والوطن بكل إخلاص واقتدار.

من جهتهما أعرب العميدان القحطاني والدوغان عن شكرهما لسمو محافظ الأحساء على تقليدهما رتبتيهما الجديدتين، مؤكدين حرصهما على مضاعفة الجهود لخدمة الوطن والمواطن.

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