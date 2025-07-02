شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: غدًا بداية الجوزاء ورياح السموم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أن يوم غد الخميس بداية الجوزاء ومدتها 26 يوما.

وأضاف أن هذا الموسم تظهر فيه الهقعة والهنعة لكل واحد منها “13”يوماً، وتكثر في الجوزاء رياح السموم، وفيها جمرة القيض حيث يبلغ الحر أشده وهو اختبار حقيقي لشركة الكهرباء، وفيها طباخ التمر تبدأ بواكير النخل بطرح انتاجها.

وتابع :” في المدينة والأحساء ثم الرياض والقصيم فحائل والجوف .. تزرع فيه بعض الخضار كالقرع والكوسة والخيار ينقص النهار ويزيد الليل تقول العرب إذا طلعت الجوزاء توقدت المعزاء وكنست الظباء وعرقت العلباء وطاب الخباء كناية عن شدة الحر.. تتحسن فيها فرصة الامطار على المرتفعات مع تقدم الأيام”.

وأشار إلى أن يوم غد الخميس أول أيام الهقعة وهي المنزلة الأولى من الجوزاء ثالث منازل الصيف أيامه “13” يوما، مضيفا أن العرب كانوا يقولون :”إذا طلعت الهقعة،تقوص الناس للقلعة،ورجعوا عن النجعة.واردفتها الهنعة”.

وأكد أن اليوم الخامس منه يكون وقت أذان صلاتي المغرب والعشاء قد بلغا أقصى مدى لهما في التأخر طوال العام .