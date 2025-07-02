شكرا لمتابعة خبر عن خبير أرصاد: الاحتباس الحراري يغير ملامح فصول السنة ويضاعف حرارة الخليج .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد خبير الأرصاد الجوية، جمال إبراهيم، أن الاحتباس الحراري يعد السبب الرئيسي في ارتفاع درجات الحرارة، موضحًا أن تأثيره لا يلاحظ خلال سنوات قليلة، بل عبر عقود تمتد إلى 30 أو 40 عامًا، وهو ما يمكن ملاحظته بوضوح من خلال التغير في أنماط الطقس التي شهدتها دول مثل الكويت منذ ستينيات وسبعينيات القرن الماضي وحتى اليوم.

وأشار إلى أن الكويت كانت تشهد سابقًا فصول خريف وشتاء باردة تبدأ من أواخر أكتوبر وبداية نوفمبر، حيث كانت الملابس الشتوية ترتدى في وقت مبكر، أما الآن، فقد تأخر برد الشتاء ليبدأ من منتصف ديسمبر، وهو ما يدل على وجود تسخين ععالمي، موضحاً أن الصيف أصبح شديد الحرارة، والربيع والخريف أصبحا حارين، بينما الشتاء بات أكثر اعتدالًا، مما أدى إلى اختلال واضح في توزيع الفصول.

وشبه إبراهيم سماكة الغلاف الجوي للأرض بقشرة بصلة كبيرة، مبينًا أن الغلاف الجوي طبقة رقيقة جدًا ومتصلة عالميًا، وبالتالي فإن أي تأثير بيئي في منطقة ما، مثل حرائق الغابات في البرازيل، ينعكس على مختلف دول العالم، مضيفاً أن الغطاء النباتي والاحتفاظ الحراري عوامل تؤثر بشدة على البيئة الخليجية وتفاقم من حدة الحرارة.

وحول تسجيل درجات الحرارة القياسية، أوضح إبراهيم أن دول الخليج ليست الأعلى حرارة عالميًا، رغم وصول الحرارة في الكويت والمملكة والعراق إلى 49 أو 51 درجة مئوية، مبيناً أن أعلى درجة حرارة سجلت في العالم كانت 57 درجة مئوية في الظل في ليبيا عام 1957، وهي مثبتة في سجلات الأرصاد الجوية.

وختم بأن منطقة الخليج تقع ضمن نطاق صحراوي طبيعي، مما يجعلها عرضة لدرجات حرارة مرتفعة، لكن التغير المناخي العالمي فاقم هذه الظاهرة، مؤكدًا أن الاحتباس الحراري بات واقعًا يجب التعايش معه والتعامل مع آثاره بجدية.