تجارب تذوق لا تُنسى في صيف عسير

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يقدم صيف عسير فرصة مميزة ورحلة تذوق لا تُضاهى، حيث تلتقي النكهات الأصيلة بإبداع الطهي لتُضفي لوناً خاصاً من خلال تشكيلة مذهلة من المطاعم والمقاهي التي تجمع بين التراث والحداثة وتلبي كل الأذواق.

ومن المأكولات الشعبية السعودية التي تحمل عبق الجنوب إلى الأطباق العالمية الفاخرة، عسير هي الوجهة الأمثل لتلوين صيفك بنكهات لا تُنسى.

ابدأ رحلتك في المطاعم الشعبية التي تروي قصص التراث السعودي، مثل المطاعم التي تقدم الطبق الشعبي الأشهر في المنطقة "الحنيذ"، أو تناول "المظبي"، أو الاستمتع بإفطار شعبي تقليدي في أجواء تراثية دافئة.

لعشاق النكهات العالمية، تقدم عسير العديد من المطاعم التي تقدم الأطباق العالمية مثل المعكرونة بنكهات صينية وتايلاندية، أو تذوق البرغر، أو الانغمس في الأطباق الهندية الغنية بالتوابل في مطاعم مثل "أشار المذاق الهندي".

ولمحبي المطبخ الإيطالي، هناك العديد من المطاعم التي تقدم الباستا والبيتزا بوصفات مبتكرة، بينما توفر مقاهي مثل "نواة" و"كافيه أومبريللو" تجربة القهوة المختصة مع حلويات شهية وسط إطلالات خلابة.

ولا تفوت زيارة "قصر سرايا"، حيث الفخامة تلتقي بالمأكولات العربية المميزة، أو استمتع بتجربة تناول الطعام في "موجان بارك"، وهو وجهة عائلية ممتعة. كل هذه التجارب تأتي مع إطلالات ساحرة تجمع بين الجبال والضباب، مما يجعل كل وجبة عبارة عن لوحة فنية.

وللاستمتاع بهذه التجربة المميزة، يمكن للزوار من جميع أنحاء العالم الحصول على التأشيرة الإلكترونية لزيارة السعودية بسهولة عبر موقع visitsaudi.com، مما يتيح تذوق هذه النكهات بسهولة وبإجراءات ميسرة.

ويأتي برنامج صيف السعودية هذا العام تحت شعار "لون صيفك"، ويمتد حتى شهر سبتمبر المقبل، في 6 وجهات سياحية متنوعة، منها الشواطئ والمنتجعات بجوها المعتدل في جدة والبحر الأحمر، والمرتفعات والطبيعة الساحرة والأجواء الباردة في كلٍ من الطائف والباحة وعسير، كما يتضمّن أكثر من 600 منتج وتجربة سياحية، وعددا من الفعاليات الكبرى منها كأس العالم للرياضات الإلكترونية «EWC»، الذي يقام في مدينة الرياض خلال الفترة من يوليو وحتى أغسطس المقبل، إضافة إلى "موسم جدة" و"موسم عسير" اللذين يضمان العديد من البرامج والأنشطة والفعاليات والعروض المميزة، والتي تشمل عروضاً للتسوق والفنادق وتذاكر الطيران، لجذب السياح والزوار والعائلات لقضاء أيام ممتعة بين ألوان الطبيعة المتنوعة في صيف السعودية.

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