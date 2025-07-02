شكرا لمتابعة خبر عن الدفاع الجوي يدشن أول سرية من نظام ثاد الصاروخي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في خطوة استراتيجية تعكس تطور القدرات الدفاعية للمملكة، دشنت قوات الدفاع الجوي أول سرية تشغيلية من منظومة الدفاع الجوي الصاروخي “THAAD”، وذلك بعد استكمال جميع مراحل الفحص والاختبار والتشغيل، إضافة إلى تنفيذ برنامج تدريبي ميداني مكثف للعناصر المشغّلة داخل أراضي المملكة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود المملكة لتعزيز قدراتها الدفاعية ضد التهديدات الجوية، حيث تمّ نشر أول بطارية من منظومة “ثاد” مطلع فبراير 2025، وفقاً لتقارير متخصصة، تزامنًا مع تخريج أول دفعة من مشغّلي النظام في قاعدة “فورت بليس” بالولايات المتحدة خلال نوفمبر الماضي.

كما شهد شهر أبريل من العام ذاته تخريج دفعة ثانية من منسوبي الدفاع الجوي، ضمن خطة وطنية لتأهيل كوادر سعودية عالية الكفاءة في تشغيل وصيانة المنظومات المتقدمة.

وفي سياق متصل، أعلنت الجهات المعنية عن بدء إنتاج مكونات محلية خاصة بمنظومة “ثاد”، من بينها منصّات نقل الصواريخ وحاويات الإطلاق، وذلك بالتعاون مع شركة “لوكهيد مارتن” وشركات وطنية أخرى، في إطار توجه المملكة نحو توطين الصناعات الدفاعية ضمن “رؤية 2030”.