شكرا لمتابعة خبر عن وزير التعليم: لدينا معهد مهني متطور لتمكين المعلمين وضمان جودة مخرجات التعليم.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد وزير التعليم يوسف البنيان أن هناك معهد مهني متطور لتمكين المعلمين وضمان جودة مخرجات التعليم لافتاً إلى إنه تم إنشاء مؤسسة داعمة لهم.

ووجه وزير التعليم تبرعات ملتقى ⁧‫التعليم والتدريب غير الربحي‬⁩ إلى صندوق “مؤسسة في”

وقال البنيان: استراتيجية العمل في القطاع غير الربحي ترتكز على 4 محاور أساسية “المعلم، المنهج، البيئة التعليمية والحوكمة والمحاسبة” ‏⁧

وأضاف”القيادة تدعم القطاع غير الربحي وتولي المسؤولية المجتمعية أهمية كبيرة والذي أسس على أهمية تفعيل القطاع الثالث داعماً للقطاع الحكومي والقطاع الربحي وهو دور أساسي يتفق مع رؤية المملكة ٢٠٣٠.