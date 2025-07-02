شكرا لمتابعة خبر عن وزير التعليم: لدينا معهد مهني متطور لتمكين المعلمين وضمان جودة مخرجات التعليم.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أكد وزير التعليم يوسف البنيان أن هناك معهد مهني متطور لتمكين المعلمين وضمان جودة مخرجات التعليم لافتاً إلى إنه تم إنشاء مؤسسة داعمة لهم.
ووجه وزير التعليم تبرعات ملتقى التعليم والتدريب غير الربحي إلى صندوق “مؤسسة في”
وقال البنيان: استراتيجية العمل في القطاع غير الربحي ترتكز على 4 محاور أساسية “المعلم، المنهج، البيئة التعليمية والحوكمة والمحاسبة”
وأضاف”القيادة تدعم القطاع غير الربحي وتولي المسؤولية المجتمعية أهمية كبيرة والذي أسس على أهمية تفعيل القطاع الثالث داعماً للقطاع الحكومي والقطاع الربحي وهو دور أساسي يتفق مع رؤية المملكة ٢٠٣٠.