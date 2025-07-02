انت الان تتابع راكب غير متوقع في الطائرة يختبئ في غرفة الشحن و يؤخر رحلة بأستراليا ساعتين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 02 يوليو 2025, 10:03 صباحاً

تأخرت رحلة داخلية في أستراليا لمدة ساعتين، يوم الثلاثاء، بعد العثور على ثعبان مختبئ في غرفة الشحن داخل الطائرة. وبحسب صحيفة الإندبندنت البريطانية، كان الركاب على متن رحلة "فيرجن أستراليا" رقم VA337 في مطار ملبورن، والمتجهة إلى بريزبين، عندما تم اكتشاف الثعبان. وعلى الفور، تم استدعاء صائد الثعابين مارك بيلي للتعامل مع "الراكب غير المتوقع". ونقلت وسائل إعلام محلية عن بيلي قوله إنه اعتقد في البداية أن الثعبان قد يكون سامًا، خاصة وأن الرؤية كانت محدودة داخل غرفة الشحن المظلمة. لكن بعد الإمساك به، تبيّن أنه ثعبان أخضر غير سام يبلغ طوله نحو 60 سنتيمترًا. وأوضح بيلي أن الثعبان كان مختبئًا جزئيًا خلف لوح في غرفة الشحن، مشيرًا إلى أنه أخبر مهندس الطائرة وطاقم الشركة بضرورة إخلاء الطائرة فورًا إذا ما اختفى الثعبان داخلها. وأضاف: "لم أدرك أنه غير سام إلا بعد أن أمسكت به بيدي". الحادث تسبب في تأخير كبير للرحلة، حيث أكد متحدث باسم شركة الطيران أن الإقلاع تأخر قرابة ساعتين. وقد تم تسليم الثعبان، الذي يُعد من الأنواع المحمية، إلى طبيب بيطري في ملبورن، ليُعاد توطينه في منزل آمن لدى أحد مربي الثعابين المرخّصين.

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