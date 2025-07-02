شكرا لمتابعة خبر عن الشيخ عبدالسلام السليمان يوضح حكم صيام عاشوراء وفضله العظيم .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح الشيخ عبدالسلام السليمان، عضو هيئة كبار العلماء، حكم صيام يوم عاشوراء والفضل الوارد فيه، مؤكدًا أن صيامه سنة نبوية مؤكدة، لها أثر عظيم في تكفير الذنوب.

وبين الشيخ أن صيام يوم عاشوراء من الشعائر المستحبة في الإسلام، حيث ورد عن النبي محمد ﷺ أنه قال: “صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله”، موضحًا أن هذا الصيام ليس فرضًا، بل من السنن المؤكدة التي يُثاب عليها المسلم دون أن يأثم بتركها.

وأضاف السليمان أن إفراد يوم عاشوراء بالصيام دون صيام يوم قبله أو بعده أمر جائز شرعًا، ولا حرج فيه، خاصة إذا تعذر على المسلم الجمع بين أكثر من يوم. كما أشار إلى أن الأفضل والأكمل هو صيام يوم قبله أو بعده – أي التاسع والعاشر أو العاشر والحادي عشر – اتباعًا لهدي النبي ﷺ ومخالفةً لأهل الكتاب.

وأكد الشيخ أن في صيام عاشوراء أجرًا عظيمًا وفرصة لتكفير الذنوب الماضية، مشيرًا إلى أن النبي ﷺ كان يحرص على صيامه، وأمر أصحابه بصيامه، لما فيه من تعظيم لله واتباع لأنبيائه، إذ صامه موسى عليه السلام شكرًا لله على نصره على فرعون، فصامه النبي ﷺ وقال: “نحن أحق بموسى منهم”.

واختتم الشيخ السليمان حديثه بالتأكيد على أن هذا اليوم يحمل في طياته عبرة وفضلًا، وأنه فرصة للمسلم ليتقرب إلى الله، داعيًا إلى اغتنامه بالصيام والطاعات.