شكرا لمتابعة خبر عن إخلاء طبي لمواطن بحالة صحية حرجة من مصر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أصيب مواطن في مصر بحالة صحية حرجة وتم التنسيق بين الخدمات الصحية في وزارة الدفاع وسفارة المملكة بالقاهرة لنقل المواطن للمملكة.

وتم نقل المواطن بطائرة إخلاء طبي تابعة للخدمات الصحية في وزارة الدفاع من مطار القاهرة الدولي؛ لاستكمال علاجه في المملكة.

وأوضحت سفارة المملكة لدى مصرأنها تابعت عملية الإخلاء الطبي للمواطن بالتعاون مع الجهات المعنية في مصر.

وأضافت السفارة أن عملية الإخلاء الطبي تأتي في إطار حرص حكومة المملكة على رعاية المواطنين وتقديم الخدمات اللازمة لهم.