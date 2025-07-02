شكرا لمتابعة خبر عن كليات التميّز وإيرباص تطلقان مسارًا تدريبيًا لتأهيل الكوادر الوطنية في صيانة الطائرات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - برعاية معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، وبحضور معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، ومعالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز الدعيلج، ومعالي مساعد وزير الصناعة والثروة المعدنية الدكتور عبدالله الأحمري، ورئيس مجلس المديرين لشركة كليات التميّز المهندس إياد القرعاوي، أُعلن اليوم عن إطلاق مسار تدريبي نوعي بين شركة كليات التميّز وشركة “إيرباص”، يهدف إلى تأهيل الكوادر الوطنية في مجال صيانة طائرات الهليكوبتر.

وجاء تدشين البرنامج امتدادًا لشراكة إستراتيجية فاعلة بين الجانبين، بحضور الرئيس التنفيذي لشركة كليات التميّز المهندس أيمن آل عبدالله، ونائب رئيس شركة Airbus Helicopters لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا أرنو مونتالفو، ورئيس المقر الإقليمي لشركة إيرباص في المملكة المهندس عيد بن سعد القحطاني.

وسيُنفذ البرنامج التدريبي في الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران بالرياض، مستفيدًا من خبرات الطرفين الفنية والتقنية، لتقديم محتوى تدريبي عالي الجودة يُمكّن المتدربين من اكتساب المهارات المتقدمة في صيانة الطائرات العمودية، بما يتماشى مع متطلبات القطاع محليًا وإقليميًا.

وأوضح رئيس قطاع التسويق وتطوير الأعمال في كليات التميّز المهندس نايف المطرفي، أن التدريب في هذا البرنامج مخطط له البدء مع انطلاقة العام التدريبي القادم، ويمنح الملتحقين دبلومًا عاليًا في صيانة طائرات الهليكوبتر، مشيرًا إلى أن البرنامج يستهدف تحقيق نسبة توظيف تصل إلى 100% من الملتحقين بالبرنامج للعمل في الجهات العسكرية والمدنية.

وأشار المطرفي إلى أن إطلاق هذا البرنامج يأتي في إطار توجه كليات التميّز في بناء شراكات إستراتيجية مع كبرى الشركات العالمية في قطاع الطيران، بهدف نقل المعرفة وتمكين الكوادر الوطنية من المهارات التقنية المتقدمة، مؤكدًا أن البرنامج يُسهم في إعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات السوق، وتواكب مستهدفات التوطين في القطاعات الحيوية والإستراتيجية.