شكرا لمتابعة خبر عن أضوى الدخيل تكسر قاعدة “الحرمان من المتعة” في سبيل الادخار .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - صرّحت رائدة الأعمال السعودية أضوى الدخيل برفضها لأسلوب “الحرمان اليومي” كوسيلة لتحقيق الاستقرار المالي، مشيرة إلى أن الامتناع عن أبسط الرغبات اليومية – كفنجان القهوة الذي يتراوح سعره بين 10 و20 ريالًا – لا يجب أن يكون أساس التخطيط المالي للفرد.

وأكدت أن التركيز ينبغي أن يتحول من حساب التوفير عبر الكبت، إلى البحث عن وسائل ذكية ومثمرة لزيادة الدخل وتحقيق راحة مادية مستدامة.

وأضافت: “الفكرة إن أنا أحرم نفسي علشان أدخل زيادة بعد السنة ترا العائد النفسي أكبر من المالي ”

التصريح أثار تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره كثيرون دعوة لإعادة النظر في المفاهيم القديمة المرتبطة بالادخار، والتوجه نحو نمط حياة متوازن يجمع بين الوعي المالي وجودة الحياة