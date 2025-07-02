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السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 3.999 كرتون تمر في محافظة ريف دمشق

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سارة السيد 0 تبليغ

السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 3.999 كرتون تمر في محافظة ريف دمشق

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول (3.999) كرتون تمر في محافظة ريف دمشق بالجمهورية العربية السورية، استفاد منها (3.999) أسرة، ضمن مشروع توزيع المساعدات للشعب السوري الشقيق.

ويأتي ذلك في إطار سلسلة من المشاريع الإغاثية والإنسانية، التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة الشعب السوري الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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